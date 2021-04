Der er ikke opbakning til indfasningen af Fremtidens Skole, hvis Liberal Alliance får et mandat i byrådet. Her er det elever på Mølleholmskolen, der havde et projekt, som benyttede principper fra Fremtidens Skole. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Debat: Stop indfasningen af Fremtidens Skole

Taastrup - 30. april 2021 kl. 15:52 Af Danny Malkowski, spidskandidat til kommunalvalget for Liberal Alliance Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

I Liberal Alliance er vi modstandere af, at den samme undervisningsform tvinges ind i alle kommunens folkeskoler. Derfor vil vi ikke lægge stemmer til en yderligere indfasning af Fremtidens Skole, hvis vi får de afgørende mandater efter kommunalvalget.

I stedet vil vi kæmpe for, at de lokale skoleledere, lærere og forældre får mest mulig frihed til selv at beslutte, hvordan undervisningen skrues sammen og bliver tilpasset til eleverne.

Ifølge forvaltningen i Høje-Taastrup Kommune bygger principperne for Fremtidens Skole på »innovative, autentiske læringsforløb«, og at undervisningen skal baseres på en projektorienteret tilgang.

Kort før kommunalvalget i 2017 besluttede et spinkelt flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, at Fremtidens Skole skulle indfases på samtlige folkeskoler i kommunen.

En beslutning, som tidligere er blevet kritiseret af bl.a. Enhedslisten, flere skolebestyrelser og af den lokale kreds for Danmarks Lærerforening.

I Liberal Alliance er vi meget bekymrede over, at byrådet vil tvinge den samme undervisningsform ned over hovedet på samtlige lærere og elever i Høje-Taastrups folkeskoler.

I en tid, hvor vi bliver bombarderet med udefrakommende indtryk og forventninger er det vigtigt at sikre faste pædagogiske og faglige rammer for eleverne, så de får den ro og tryghed, der er nødvendig, for at de kan udvikle sig til hele mennesker i samfundet.

Men børn har vidt forskellige svagheder, talenter og behov. Her er det ikke byrådet, men de lokale skoleledere og lærere, der bedst ved, hvordan behovene imødekommes.

Derfor vil vi i Liberal Alliance kæmpe for, at skoleledere, lærere og forældre får mest mulig frihed til selv at beslutte hvordan undervisningen skal sammensættes - akkurat, som vi kender det fra friskolerne.

Det er der allerede ret vide beføjelser til at kunne gøre i folkeskoleloven. Det eneste, det kræver, er, at lokalpolitikerne viser deres tillid til skoleledernes og lærernes faglighed, erfaring og menneskekendskab.

