Debat: Stop dig selv, cykeltyv

Taastrup - 10. oktober 2020 kl. 09:00 Af Thomas Stenrød Paulsen, Rødhøjgårdsvej 115, Taastrup Kontakt redaktionen

I den sidste tid, når jeg har været ude at gå med hunden i lokalområdet, er der dagligt ulåste cykler, som står langt hegn, træer og i buskads mv. Det er meget tydeligt, at de har været til låns for en eller anden person, som har manglet et transportmiddel for at komme rundt i byen evt. fra stationen til hjemmet.

Tilbage står fortvivlede cykelejere uden en cykel til stor frustration. Man ser dagligt på diverse facebook i Taastrup-området, at der er stjålne cykler efterladt i forskellige steder i byen, og jeg kan dog opfordre til, at man lægger et billede af ulåste og forladte cykler på en af disse sider. I sidste uge fandt vi et match mellem en ulåst cykel og en ejer. Cykel tilhørte en dreng i 5. klasse, som havde fået sin cykel stjålet ved Borgerskolen.

Jeg tvivler på, at dette indlæg får en evt. cykeltyv på andre tanker, men jeg vil alligevel opfordre til, at de personer, der hurtigt låner en cykel for at køre en kort tur i byen, lige tænker sig om en ekstra gang, samt at vi hjælper hinanden med at holde øje med personer, der piller ved andres cykler.

