Debattøren mener stadig, at han mangler svar på sine spørgsmål i sag om udstykning af en grund i Taastrup.

Debat: Stadig ingen konkrete svar...

Taastrup - 28. juni 2020 kl. 16:03 Af Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter avisens artikel og mit opfølgende læserbrev om den seneste udmatrikulering, der blev vedtaget af de konservative stik imod den faglige vurdering, har den konservatives ordfører på området nu forsøgt at forklare og forsvare beslutningen.

Ikke ved at svare på de fire meget konkrete spørgsmål jeg stillede, men ved at henvise til, at det ene og alene og altid beror på en vurdering. En politisk vurdering, må man forstå, da man den faglige vurdering i denne sag var, at man netop ikke skulle foretage en udmatrikulering.

Mit første spørgsmål lød, om der var en grænse for hvor smalle grunde, man ville acceptere?

Det er der ikke, må jeg så forstå. Retningslinjerne siger 20 meter, her er der kun tale om 16,5 meter, og der er ikke nogen nedre grænse, må man forstå. Det er alene en politisk vurdering

Mit andet spørgsmål lød, om der var grænser for hvor mange naboer der kunne gå sammen, med hver et lille stykke grund, der samlet kunne udstykkes?

I denne sag er det to naboer, også her må jeg forstå, at der ikke er nogen grænser for, hvor mange naboer der vil kunne gå sammen, men at det alene er en politisk vurdering

Mit tredje spørgsmål lød, om det ikke skabte bekymring når administrationen skriftligt i sagen advarede imod, at for mange udstykninger kan skabe øget risiko for oversvømmede kældre?

Her må jeg forstå, at vi ikke skal vægte, hvad administrationen har skrevet, men at en politisk vurdering er, at når der har været plads til tidligere udstykninger, så er der nok også plads til denne og andre.

Mit fjerde og sidste spørgsmål lød, om ikke man var bekymret for, hvilken præcedens det kunne skabe med denne tilladelse?

Her må jeg forstå, at det er mig, der med tidligere tilladelser har skabt en evt. præcedens om nogen.

Her undlader man så behændigt det forhold, at der jo netop på denne og tidligere sager er en række forhold, der er anderledes, hvilket også må formodes at være baggrunden for at administrationen i modsætning til tidligere her har anbefalet at sige nej.

Så jeg må forstå, at der altså ikke er nogen bekymring for, at der skabes en ny præcedens på dette område.

Politik handler om holdninger, derfor er det naturligvis også helt fair, at De Konservative mener, at der skal være vide muligheder for, at der kan udmatrikuleres mere.

Fra Socialdemokratiets side er vi måske generelt lidt mere varsomme overfor, at der skal bygge på hver en stump ledigt græs, ligesom vi i modsætning til flertallet nok er af den overbevisning, at det i den slags sager, mere er fagfolk end politikere, der bør lyttes til.

