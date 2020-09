Peter Faarbæk og den øvrige socialdemokratiske byrådsgruppe - på nær Sabah Abid - undlod ved seneste byrådsmøde at stemme for eller imod Enhedslistens forslag om, at Høje-Taastrup Kommune skal modtage fem flygtningebørn.

Debat: Spørgsmålet om flygtninge er ikke sort/hvidt

I sidste uges avis (Lokalavisen Taastrup uge 36, red.) efterlyste Dansk Folkepartis medlem af byrådet stor interesse for, hvad Socialdemokratiets holdning var til et byrådsforslag, som for kort tid siden blev stillet af Enhedslisten i byrådssalen. I modsætning til Dansk Folkeparti, som konsekvent sige nej til at hjælpe verdens flygtninge, så er spørgsmålet ikke blot sort/hvidt efter vores opfattelse.

Intentionerne bag forslaget fra Enhedslisten var, at man ønskede, at Danmark skulle hjælpe lidt flere uledsagede flygtningebørn (de svageste flygtninge). Den intention er vi for så vidt enige i. Når vi så alligevel valgte ikke at stemme for byrådsforslaget, handler det om det konkrete i forslaget, nemlig at Høje-Taastrup uden om den statslige fordeling skulle tage et antal flygtningebørn. Det er vi uenige i, da fordelingen af flygtninge i Danmark p.t. sker via en statslig fordeling, hvilket er den eneste rigtige metode, da den sikrer, at Gentofte og lignende kommuner også tager deres del af ansvaret, hvorimod Høje-Taastrup igennem tiden allerede har modtaget mange flygtninge og indvandrere.