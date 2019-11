Se billedserie Spejdernes Lejr skal holdes i Hedeland i 2022, og Høje-Taastrup Kommune spytter 4 millioner kroner i kassen. Men det er ikke i bogrenes interesse, lyder det fra Liberal Alliances spidskandidat, Danny Malkowski.

Debat: Spejdernes Lejr er ikke i borgernes interesse

Taastrup - 28. november 2019 kl. 20:27 Af Danny Malkowski, Spidskandidat for Liberal Alliance i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I foråret kritiserede jeg Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti for at nedprioritere kernevelfærden i Høje-Taastrup Kommune set i forhold til prestigeprojektet Spejdernes Lejr. På et møde i februar havde byrådet blandt andet besluttet at spare 1 million kroner, der medførte, at nogle daginstitutioner fik kortere åbningstider. Til gengæld havde Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti på det selv samme byrådsmøde også stillet et forslag om, at man skulle hente Spejdernes Lejr til Høje-Taastrup Kommune i 2022 - en fælleslejr for spejderkorpsene i Danmark, der havde kostet den tidligere værtskommune, Sønderborg, et tocifret millionbeløb.

Der gik ikke længe, før DF's Lars Prier forsøgte at sparke vores kritik til hjørne. Der var jo slet ikke bevilliget nogle penge til Spejdernes Lejr endnu, måtte vi forstå. Men på byrådsmødet den 5. november, hvor kommunens budget for 2020 blev godkendt, blev der så alligevel bevilliget penge til Spejdernes Lejr.

Og det til trods for, at Lars Prier ellers selv i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2020 har udtalt, at der »ikke er mere fedt at tage af«.

I alt 4 millioner kroner skal Høje-Taastrup Kommune spytte i kassen for at medfinansiere Spejdernes Lejr, hvoraf 2 millioner kroner skal komme fra driften og 2 millioner kroner skal komme fra anlægsbudgettet.

Og nu ovenikøbet også med opbakning fra Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet, som også var kritiske overfor Spejdernes Lejr tilbage i foråret, men som åbenbart er vendt på en tallerken og har valgt at bakke op.

Argumentet fra borgmester Michael Ziegler for at støtte spejderlejren var blandt andet, at Høje-Taastrup Kommune havde et dårligt ry, og at han gerne ville have, at kommunen blev mere kendt for sin smukke natur i Hedeland. Jeg ved ikke med dig, kære læser, men personligt så jeg hellere at kommunens ry blev styrket ved, at byrådet arbejdede på at forbedre kernevelfærden for borgerne.

For eksempel kunne man for de første 2 millioner kroner (som tages fra anlægsbudgettet) delvist medfinansiere, at der i samarbejde med fonde og private aktører blev bygget flere ældreboliger og alderdomshjem. Og for de resterende 2 millioner kroner (som tages fra driftsbudgettet) kunne man forbedre normeringerne i kommunens daginstitutioner eller forhøje tilskuddet til pasning af egne børn.

Der er mange områder, hvor kernevelfærden kan forbedres, men hvor byrådet vælger at prioritere anderledes. Og det er desværre ikke i borgernes interesse.

Hvis byrådet ikke kan nå til enighed om at forbedre kernevelfærden for borgerne med de nuværende skatteindtægter, mener vi i Liberal Alliance, at løsningen ligger lige for: Sænk kommuneskatten, så borgerne selv får bedre råd til at købe de velfærdsydelser, de har brug for.