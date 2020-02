De socialdemokratiske regionsrådsmedlemmer Maria Gudme og Jesper Clausson vil sammen med resten af venstrefløjen indføre et kunstigt lavt loft for antallet af klasser på de gymnasier, hvor eleverne gerne vil gå. På den måde vil de tvinge elever over på de gymnasier, hvor de ikke har lyst til at gå, lyder det fra Christoffer Buster Reinhardt (K).

Debat: Socialdemokratisk systemtænkning går ud over eleverne

Af Christoffer Buster Reinhardt, politisk leder, Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden

Her i avisen (Lokalavisen Taastrup og DAGBLADET Roskilde, red) beskylder Maria Gudme (S) og Jesper Clausson (S) mig og Det Konservative Folkeparti for at ville øget centralisering og for at lukke gymnasier. Jeg bliver sågar beskyldt for at »have meldt mig under de liberalistiske faner«. Man skal høre meget, før ørerne falder af.

Sagen er den, at Maria Gudme og Jesper Clausson politisk har valgt at prioritere de gymnasier, hvor eleverne faktuelt ikke ønsker at gå, over elevernes frie valg og dermed straffe de gymnasier, eleverne gerne vil gå på. De prioriterer med andre ord institutionerne over brugerne. Det er da systemtænkning og har ikke meget med socialdemokratiets slogan op til sidste regionsrådsvalg »mennesker først« at gøre.

Clausson og Gudme vil nemlig sammen med resten af venstrefløjen indføre et kunstigt lavt loft for antallet af klasser på de gymnasier, hvor eleverne gerne vil gå. På den måde vil de tvinge elever over på de gymnasier, hvor de ikke har lyst til at gå. Sagt lige ud: Venstrefløjen vil på trods af at der er plads og dygtige lærere på elevernes drømmegymnasium fortælle dem, at de ikke må starte der hvor de gerne vil. Hvorfor? Fordi det ikke passer ind i excel-ark-tankengangen.

Det er jo synd for de upopulære gymnasier, at eleverne ikke vil gå der. Her tænker jeg blot: hvis en virksomhed var sikker på at modtage kunder år efter år - hvilket incitament har virksomheden så til at højne sin kvalitet og gøre sig mere attraktive overfor potentielle kunder? Svaret er ingenting.

Jeg frygter at det vil gå ud over fagligheden, at de upopulære gymnasier nu kan læne sig tilbage i stolen og slappe af - for de er jo sikre på at eleverne kommer. Nu blot med tvang.

Betyder det at nogle gymnasier må lukke? Måske. Men det er ikke regionsrådets beslutning. Det bestemmer gymnasierne selv, de jo er selvejende institutioner. Men mener Socialdemokratiet virkelig, at vi politisk kunstigt skal holde hånden under gymnasier, som eleverne tydeligvis har fravalgt?

Og nej Clausson og Gudme, den her sag handler ikke om, at yderområder i Region Hovedstaden vil stå uden uddannelsestilbud. I ved lige så godt som jeg, at nogle af de mindre populære gymnasier ligger tæt på de populære gymnasier. Det er jo for pokker derfor, at eleverne i den virkelige verden gerne vil gå der. I yderområderne er der ikke noget reelt valg, og derfor heller ikke noget fravalg. Det er der her.

Den slags systemtænkning, som et kunstigt lavt klasseloft er et udtryk for, vil jeg og Det Konservative Folkeparti ikke medvirke til. Region Hovedstaden har indtil nu haft en glimrende politik om, som muligt skal have deres førsteprioritet opfyldt. Den politik vælger venstrefløjen nu at kassere, til fordel for at holde hånden under gymnasier, hvor eleverne ikke har lyst til at gå.

Vi konservative synes, at det er synd for eleverne, at systemtænkningen skal gå ud over dem.