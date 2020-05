Emil Viskum fra byrådet i Høje-Taastrup Kommune mener, at budgetloven skal skrottes. Foto: Bjørn Armbjørn

Debat: Skrot budgetloven

Taastrup - 28. maj 2020 kl. 05:40 Af Emil Viskum (EL), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du har måske oplevet, at der var brug for flere hænder i børnehaven, når du afleverede dit barn om morgenen?

Eller måske kender du en SOSU-assistent, som hver dag knokler, men alligevel ikke føler, at hun har tiden til at yde den omsorg og det nærvær, som hans/hendes faglighed byder ham/hende?

Hvert år er samtlige politikere i byrådet ude at beklage, at vi bliver nødt til at skære igen i år. Når det er tilfældet, er det jo lidt skørt, at vi har over en halv milliard liggende i kommunekassen, som vi ikke må bruge på vores borgere begrund af budgetloven.

En lov, som er vedtaget af stort set samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten i folketinget, som forhindrer Høje-Taastrup i at bruge vores egne penge bedst muligt med truslen om færre penge næste år.

Her til foråret skal budgetloven revideres, og det må være enhver lokalpolitiker, som år efter år har måtte undskylde sig med servicerammer og anlægsrammer vigtigste opgave at gøre deres ypperste for at få skrottet den budgetlov, som de selv hævder er skyld i besparelserne.

Situationen er ydermere den, at kommunerne i forbindelse med coronakrisen har haft ekstraordinære udgifter og på bagkant af krisen vil stå med en enorm opgave. Der kom på faldrebet flere penge ind i udligningsreformen, hvilket også har gjort, at Høje-Taastrup kommune har flere penge på bundlinjen, men budgetloven gør, at de penge ikke kan blive investeret i vores borgere og vores velfærd.

Jeg vil derfor opfordre alle partierne i byrådet til at kæmpe for vores lokale velfærd og internt i deres egne partier tage kampen for at få skrottet budgetloven, så det ikke kommer til at klinge alt for hult, når partierne til næste år igen kommer til at bruge budgetloven som undskyldning for nedskæringer.