Debat: Skorstensgaard Taastrup løber fra sit ansvar

Taastrup - 26. september 2021 kl. 11:16 Af Jørgen Loumann, Ahornbakken 16, 4540 Fårevejle Kontakt redaktionen

Min bil blev 17. juni 2021 transporteret til Skorstensgaard, da den havde tabt benzintanken. Den eneste besked, jeg modtog i de seks uger, var, at en pris på en ny tank ville være cirka 40.000 kroner, og man derfor ville forsøge en anden løsning, som man så ikke fandt. (Tanken fejlede ikke noget, det var tankbåndene, der var tæret op).

Jeg oplyste, at jeg mente, de var medskyldige i det skete, da de den 28. september 2020 havde bilen til service, hvor de samtidigt sørgede for, den kom til syn. Jeg mener, de ved servicet burde have observeret de totalt tærede benzintankbånd, og derfor også måtte være med til finde en løsning på betalingen. 24. juli 2021, fem-seks uger efter de fik bilen, bliver jeg ringet op, og her blev jeg spurgt, om jeg måske kunne finde et andet værksted. Jeg troede, jeg havde hørt forkert. Jeg mener, Skorstensgaard burde betale den regning, jeg nu har fået, da denne kun er på 12.000 kroner.

Jeg fik nemlig hentet bilen og kørt til Toyota i Holbæk, og har her modtaget en super service, som Skorstengaard kunne lære en del af. Jeg blev ringet op allerede samme dag, de modtog bilen, og her fik jeg et overslag på 12-14.000 kroner. Så til alle: VOGT JER MOD TYSKE VÆRKSTEDSPRISER (Skorstensgaard bruger udtrykket »tyske værkstedspriser« i deres slogan, red.).

P.S. Vi var utroligt heldige, at ingen kom alvorligt til skade eller blev slået ihjel, da vi havde kørt 110 kilometer i timen på motorvejen, og hvor utroligt det lyder, kommet hjem kørt i carport, og en time senere lå vor tank under bilen.

Svar: Skorstensgaard beklager forløbet

Hos Skorstensgaard forsøger vi altid at undgå at skifte reservedele, medmindre det er bydende nødvendigt. Og det var også udgangspunktet i forbindelse med serviceeftersyn af din bil sidste efterår, hvor vi vurderede, at tankbåndet kunne holde til næste serviceeftersyn. At tankbåndet på daværende tidspunkt ikke umiddelbart behøvedes skiftet, synes i øvrigt bekræftet i synshallen, der må have delt vores vurdering, idet bilen efter service hos os gik igennem syn uden anmærkning vedrørende rust på tankbåndet.

Desværre var der her i sommerperioden meget lang leveringstid på tankbånd fra Toyota, ligesom at enkelte dele har været i restordre hos leverandøren. Det er meget ærgerligt, men vi vurderede ganske rigtigt, som du også anfører, at en udskiftning af hele tanken inklusiv tankbånd, ville være en alt for dyr løsning at tilbyde dig.

Det ændrer imidlertid på ingen måde på, at vi skulle have været bedre til at orientere dig undervejs i forløbet samt hurtigere til at sikre en afklaring. Og det kan jeg kun beklage ikke skete i nær tilstrækkelig grad.