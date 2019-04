Sådan ser byvåbnet ud i dag.

Debat: Skal vi have et nyt byvåben?

Taastrup - 27. april 2019 kl. 15:06 Af Erik B. N. Sørensen, Bygaden 42, 2630 Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En nyt udsende på Høje Taastrups byvåben kunne være tiltrængt.

Som byvåbnet er i dag, viser det stilistisk via de fire kløvere og de to mure, Høje-Taastrup Kommune som den grønne ager mellem de to bymure, henholdsvis København og Roskilde.

Høje-Tåstrup Kommune er i forvejen niendesidst i seneste måling af kommunernes naturkapital. Både København og Roskilde ligger højere oppe på denne liste. Og med den ihærdighed, kommunen har med at tildække naturen i Høje-Taastrup, kan det desværre nok kun gå en vej for kommunen.

Med rundt 3400 nye boliger i pipeline til en befolkningsfremskrivning på kun 6316 personer frem til 2030

Nye muligheder for erhvervsområder vest for Høje Taastrup Station. Og en udvidelse til en fuldt udviklet Ring 5. Meget af dette på bekostning af den sparsomme natur, vi har, som i dag udgør en væsentlig kilde til at rense luften for CO2, berige børn og voksne med oplevelser og være en del af et aktivt liv. Vil en ændring af byvåbnet til noget mere retvisende derfor være på sin plads.

At bytte rundt på symbolerne, så mure og kløver bytte plads er måske for langt at gå. Men kløverne er vel bedst at betegne som et historisk levn og kunne blot fjernes og dermed vise den kedelige naturforladte forstad, Høje-Taastrup er på vej til at blive. Eller man kunne erstatte kløverne med en stiplet vej stribe, for at illustrere den samling af infrastruktur, der løber gennem Høje Taastrup kommune.

Så længe kommunen ikke gør andet end at sige »kom, kom«, som for eksempel at gå sammen med Solrød, Greve og Køge om at sige Ring 5 er en dårlig ide, eller på anden måde ønsker at arbejde for de borgere, der allerede bor i kommunen, vil man blot se, at kløverne i byvåbnet visner mere og mere og bliver et symbol, vores børn eller børnebørn ikke kan fatte symbolikken af.