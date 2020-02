Det er nærmest pinligt, at en klimakommune som Høje-Taastrup ikke kan finde ud af det med affaldssortering, mener en læser.

Debat: Skal Høje-Taastrup på affaldets sidsteplads?

Det er nærmest pinligt, når man får besøg fra familie og venner fra andre steder i landet, de tror jo ikke deres egne øjne, når »Klimakommunen« ikke kan finde ud af at affaldssortere.

Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup har fundet sammen i et fælles projekt hvor de hjemtager affaldsindsamlingen for foretage affaldssortering, dette fra 2021.

Flere andre kommuner overvejer at gå med, og der skulle angivet også være plads til Høje-Taastrup. Hvorfor har vi i Høje-Taastrup behov for selv at opfinde den dybe tallerken, når andre i vores nærhed er i gang med det samme, og endda gør det betydeligt hurtigere?