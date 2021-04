En læser mener, der bør være mere ventilation i Sal E i Taastrup Idrætscenter, hvor der blandt andet dyrkes gymnastik i små hold. Arkivfoto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Sal i idrætscenter bør forsynes med ventilation

Taastrup - 21. april 2021 kl. 06:18 Kontakt redaktionen

Af Knud Erik Andersen, Grønhøjgårdsvej 149, Taastrup

Om ikke alt for længe kan indendørs sport genoptages - herunder gymnastik, pilates mv. I Taastrup Idrætscenter foregår det primært i Sal E, der er en af de mindste sale i centeret, men alligevel intensivt udnyttet. Hold efter hold på 20 - 30 personer afløser løbende hinanden i det lille lokale.

Problemet er imidlertid, at sal E absolut ingen ventilation har. Da Sal E blev renoveret for et par år siden, dækkede man endda en simpel ventilator til, så det nu er et fuldstændig lukket rum.

Der er tre små tophængte vinduer, men tophænget gør, at åbningen er meget lille i forhold til salens størrelse. Dertil kommer, at der ikke er andre åbninger ud til det fri, men kun en almindelig dør ind til en meget stor hal. Gennemtræk via vinduerne er derfor ikke muligt.

Efter henvendelse har Taastrup Idrætscenters formand meddelt mig, at forholdene ikke er ulovlige. Muligvis, men de er ganske uansvarlige.

D. 13. februar 2021 indrykkede Sundhedsstyrelsen store annoncer i dagbladene under overskriften »Udluftning forebygger smitte«. Rådene var blandt andet: Skab gennemtræk 5-10 minutter 4-5 gange dagligt. Luk vinduer og døre op på tværs af boligen. Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere. Det var Sundhedsstyrelsens råd til folk i deres boliger - ikke til de ansvarlige for en intensivt udnyttet træningsfacilitet.

Høje-Taastrup Kommune burde ikke accepterer en sådan potentiel smittespreder. Covid-19 forsvinder ikke, når vi alle på et tidspunkt er vaccineret.

Svar

På bestyrelsens vegne, Karsten Weikop, formand

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center modtog i november 2020 en forespørgsel om ventilation i E-salen fra Knud Erik Andersen.

Denne henvendelse har vi taget seriøst. Vi bestilte en undersøgelse fra CEIS (Center for Ejendomme og Intern Service) i Høje-Taastrup Kommune, som kunne konkludere, at E-salen lever op til krav og anbefalede grænseværdier. Vi besluttede alligevel at få undersøgt luftkvaliteten i salen og fik sat måleudstyr op. På grund af Covid-19 nedlukningen har salen ikke været i brug siden, hvilket betyder, at vi stadig afventer målingerne. Hvis målingerne viser problemer, så vil vi naturligvis tage aktion på det.

Taastrup Idræts Center følger alle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder. Vi ønsker som bestyrelse at have trygge brugere i vores faciliteter.