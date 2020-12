Debattøren stiller spørgsmål ved, hvordan Høje-Taastrup Kommunes plejehjem skal udvikle sig, så det bliver attraktivt. Her er det Henriksdal Plejecenter i Taastrup. Foto: Kim Rasmussen

Debat: Sæt plejehjemmene fri

Taastrup - 10. december 2020 kl. 20:05 Af Inge Jacobsen, Bygaden 3C, 2630 Taastrup Kontakt redaktionen

Friplejehjemmene har ikke flere ressourcer end kommunale plejehjem, men der er større råderum beslutningsmæssigt, da man ikke er underlagt et kommunalt spor.

Problemet med standardiseringer er, at det skaber nogle kedelige miljøer, der ikke rigtig udvikler sig, der mangler rummelighed over for, at de enkelte steder kan gøre det på hver sin måde.

Udtalelser som »Min mor skal ikke på plejehjem« bliver præget af, hvad vi ser i medierne. Jeg bliver oprørt over svigtende omsorg og bliver flov over, at det kan ske i mit fag. (sygeplejerske)

Beboerne har det godt, hvis medarbejderne har det godt. Nogle af de udfordringer, jeg ser, er blandt andet behov for videns- og kompetanceløft og en højere grad af pårørendeindragelse.

Alt for ofte ender det med tomme løfter om omsorg og værdighed.

Hvad sker der fremadrettet i Høje-Taastrup Kommune for, at kommunens plejehjem udvikler sig?

Således at det at have bolig på et plejecenter bliver attraktivt, hvor der er et godt miljø, god omsorg og hvor medarbejderne er stolte af deres arbejde, samt styret af en synlig frontfigur som leder.