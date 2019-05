Debat: Sådan genskaber vi tilliden til politikerne

Hans ord taler lige ind i politikerleden, som er historisk høj. Jeg synes, at vi politikere skal gribe i egen barm og vende udviklingen. For det første skal vi have fokus på at fortælle om egen politik fremfor at angribe modparten.

For det andet skal vi gå ind i en debat for at blive klogere og gøre andre klogere fremfor at insistere på, at vi skal vinde debatten som var det en fodboldkamp. For det tredje skal vi erkende vores fejl, når vi begår den i stedet for at gemme os bag et teflonforsvar. Endelig skal vi holde den gode tone.