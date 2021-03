Debat: SF vil have gågade

Den indre del af Taastrup Hovedgade kunne potentielt være med til at skabe rammerne for at styrke kommunens ungdomsmiljø, men opnår langt fra sit potentiale. Derfor ønsker SF, at denne del af Taastrup Hovedgade gøres til gågade. Det vil skabe incitament blandt restauratører, barejere, butiksejere mv. til at åbne forretninger, da forholdene for en forretning på en gågade er langt bedre, eksempelvis fordi restaurantgæsterne kan sidde på fortovene og spise, uden at bilerne brager forbi.