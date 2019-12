Debat: S-toget skal til Roskilde

Det får mig faktisk at fremhæve over for Peter Faarbæk og Michael Ziegler, at jeg tror, vi skal se i øjnene, at Glostrup Station bliver fremtidens station for togtrafikken mellem vore landsdele, og dermed lukkes Høje Taastrup Station ned for hurtigtog over tid mellem landsdelene. Det gør det, fordi Letbanen fra Lyngby til Ishøj, når den bliver færdigprojekteret over tid, passerer vore togliner til landsdelene igennem Glostrup - og det betyder, at disse landsdelstog sikkert får Glostrup Station frem for Høje Taastrup Station som deres generelle stopstation til og fra København.