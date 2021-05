Dansk Folkeparti havde foreslået at halvere integrationspuljen. Foto: Per Christensen.

Debat: Reducer integrationspuljen

På byrådsmødet den 18. maj havde Dansk Folkeparti stillet forslag om at reducere integrationspuljen, som er på lidt over 300.000 kroner årligt, med 50 procent.

Det er min klare opfattelse, at der igennem årene har været for mange ansøgninger, der reelt ikke har haft nogen integrationsfremmende virkning, og set i lyset af, at vi nu gennem flere år har måttet effektivisere, beskære og i nogle tilfælde reduceret serviceniveauet, giver det mening, at de cirka lidt over 150.000 kroner ville have kunnet gjort god gavn mange andre steder i det kommunale budget.