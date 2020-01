Peter Faarbæk (S), der er formand for plan- og miljøudvalget, undlod at stemme i sagen om dispensation til en garage på ejendommen Kirkestien 16B i Sengeløse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Politikere skal være påpasselige med at give dispensationer

Taastrup - 18. januar 2020 kl. 12:12 Af Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune - undlod at stemme for dispensationen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Denne sag har, som du skriver, haft en besynderlig og uskøn sagsbehandling, Sagen har som du skriver, været behandlet af to omgange. Ved første behandling blev sagen udsat, da et flertal i udvalget ønskede sagen bedre belyst.

Vi (S) har fra start af været indstillet på at følge administrationens indstilling, altså at afslå dispensation, da vi ikke ønsker at lukke op for dispensationer til at overskride vejbyggelinjen, uden at der er en tungtvejende grund til det, og det mener vi ikke at der er i denne sag, men vi havde selvfølgelig ingen problemer med at udsætte sagen, så sagen kunne blive bedre belyst.

Notatet, der herefter følger fra administrationen, som belyser sagen yderligere, er fortsat fulgt af en klar anbefaling fra administrationen om at der ikke gives dispensation. I forlængelser heraf reagerer borgmesteren med at bestille yderligere et notat, som man må forstå skulle kunne godtgøre at man alligevel kan give en dispensation. Notatet redegør for tre konkrete dispensationer til at overskride vejbyggelinjen andre steder i kommunen.

Notatet ændrede ikke på hverken vores eller administrationens opfattelse, da der ikke er tale om sammenlignelige sager, men omhandler carporte af begrænset højde og om landsby grunde og koteletgrund på privat vej.

Dit spørgsmål om hvad der ligger til grund for alligevel at give dispensation, hverken kan eller bør jeg derfor svare på. Da jeg eller mit parti ikke er en del af beslutningen, og ikke har stemt for dispensationen, så det må andre svare på. Men det er min generelle opfattelse, at vi som politikere skal være meget påpasselige med at give dispensationer, og gå imod klare anbefalinger fra administrationen på plan- og miljøområdet, og at vi alene forholder os objektivt til den slags sager uden skelen til andre interesser.

