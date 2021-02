Se billedserie Der har i en længere periode ligget affald på det udendørs område på Nettos grund ved Gadehavegårdsvej. Foto: Ruth Duncan

Debat: Pinligt at hedde Netto

Taastrup - 09. februar 2021 kl. 11:57 Af Ruth Duncan, Sylen 36, Høje Taastrup Kontakt redaktionen

Jeg vil gerne klage over Netto ved Gadehavegårdsvej og området helt ned til tunnellen, som tilhører Netto. Først er det en klage over, at Netto ikke lytter til reglerne om at holde afstand. Ved indgangen er der streger i gulvet og også i kassen. Inde i selve butikken færdes man så tæt på hinanden, og tæt også på personalet.

Samtidig en klage over hygiejnen på området udenfor. Som skrevet er det Nettos område helt ned til tunnellen, og aldrig har jeg set magen til svinesti. Det flyder med poser, papir, dåser, flasker og massevis af mundbind og hundelorte - også op ad væggene. Det er ikke nyt. Det har ligget der i måneder. Der stod en sofa i mange måneder. Da tiden nærmede sig nytår, kontaktede jeg kommunen, og straks blev den fjernet. Jeg fik fortalt af kommunen, at Netto har fået flere henstillinger om at fjerne alt det møg, men intet er sket. Der er selvfølgelig mange rotter i området. Pinligt at hedde Netto.

Svar: Pas på hinanden

Af Emil Faber, Distriktschef i Netto

Vi sætter altid pris på feedback, og der er ingen tvivl om, at de seneste måneder har været udfordrende for både kunder og personale, og vi skal alle sammen huske at passe godt på hinanden og vise hensyn. Den appel vil vi gerne stemme i sammen med Ruth, og vi vil også forsøge at gøre en ekstra indsats - også med at få ryddet de mundbind op, som ikke lander i vores eller områdets øvrige skraldespande, som vi ellers gerne ser.