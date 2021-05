Se billedserie Fremskudte socialrådgivere i daginstitutioner kan hjælpe både børn, forældre og pædagoger, mener debatøren. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Debat: Pædagoger skal have mere tid til børnene

Taastrup - 15. maj 2021 kl. 12:21 Af Anne Mette Bak (S), Byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

Pædagoger skal have mere tid til børnene. Derfor foreslå Socialdemokratiet, at der kommer fremskudte socialrådgivere ud til vuggestuer og børnehaver, ligesom der er på skolerne. Netop denne ordning med at have fremskudte socialrådgivere på skolerne har vist sig at være til stor gavn for børn, forældre, lærere og kommunen.

Vores daginstitutioner oplever desværre at få flere og flere børn med udfordringer som kræver ekstra hjælp, ligesom de også får børn med en eller flere diagnoser som daginstitutioner også skal rumme. Men dette gør, at pædagoger bliver meget presset og stresset og måske har de heller ikke de nødvendige kompetencer til at hjælpe børn med en diagnose. Nogle af disse børn er måske også bedre tjent med at komme i en specialinstitution, men dette tager også tid at få på plads, så imens må barnet være i en almindelig daginstitution.

En socialrådgiver kan også sætte fokus på forældresamarbejdet, som er meget vigtigt. Vi hører desværre, at der er forældre, som ikke er klædt ordentlig på, når det drejer sig om opdragelse. Nogle børn i 2-3 års alderen får for eksempel ikke børstet tænder, nogle får ikke morgenmad hjemme eller madpakke med, og nogle savner simpelthen omsorg hjemmefra. Det er overordentlig vigtigt, at det bliver opsporet tidligt, så vi kan give børnene hurtig og ikke mindst den rigtige hjælp

Ved at have fremskudte socialrådgivere i daginstitutioner hjælper vi børn og forældre men også pædagoger.