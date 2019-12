Kræftens Bekæmpelse i Høje-Taastrup er glad for, at der allerede er to sorggrupper for børn og unge i kommunen, men de opfordrer til, at der bliver oprettet sorggrupper på skolerne, da det giver bedre effekt. Foto: Hans-Jørgen Johansen (arkiv)

Debat: Opret sorggrupper for børn på alle kommunens skoler

Taastrup - 04. december 2019 kl. 10:21 Af Hans-Henrik Jacobsen, formand for Kræftens Bekæmpelse Lokalforening Høje-Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en almindelig skole i Høje-Taastrup er der i gennemsnit seks børn, der har mistet en forælder, tre børn, der har mistet en søskende, og 15 børn, der har en alvorligt syg forælder.

Børn viser sorg på mange forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Konsekvensen er, at det kan være svært at følge med i skolen, og at man bliver socialt isoleret. Derfor har disse børn brug for hjælp fra voksne.

En af de bedste måder at hjælpe på er at oprette sorggrupper i skolerne. De giver børnene bedre trivsel og hjælper dem til at komme videre i livet.

I Kræftens Bekæmpelse lokalforening i Høje-Taastrup er vi glade for, at kommunen allerede har to sorggrupper til børn og unge. Grupperne er dog placeret i lokaler uden for skolen, og foregår uden for skoletiden.

Vores erfaringer viser, at der er bedst effekt af sorggrupper, hvis de er placeret på skolen. Det giver mulighed for tættere kontakt mellem lærer og elev, som kan bruges i det pædagogiske arbejde, og som på sigt kan betyde mindre behov for specialundervisning. Det kan også medvirke til at fremme samarbejdet mellem forældre, lærere og pædagoger. Endelig viser erfaringerne, at det er vigtigt, at sorggruppen er på skolen, fordi børnene bruger en meget stor del af deres tid her. Men også fordi mange ikke kan deltage i sorggrupper, hvis det foregår uden for skoletiden, fordi der ikke er tid og ressourcer til det i familien.

Brøndby Kommune har i 2018 besluttet at indføre sorggrupper på alle kommunens skoler.

I Kræftens Bekæmpelse håber vi, at Høje-Taastrup Kommune vil beslutte at uddanne sorggruppeledere på alle skoler i kommunen.

Det er en lille investering, som giver et stort afkast.