Debat: Nybyggeri og atter nybyggeri

Taastrup - 08. juni 2020 kl. 11:56 Af Joakim Lemmé, stifter af den lokalpolitiske organisation »Bevar Hedehusene Skole« Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden var Kurt Scheelsbeck fra de Konservative i avisen med et par ord på debatten om Hedehusene skole og nybyggeri i kommunen, særligt møntet på det nye byområde, Nærheden.

Ligeså vel som jeg elsker, at have inddraget de Konservative i kommunen og Kurt Scheelsbeck i debatten - lige så hult klinger de argumenter og de modsvar, jeg har fået tilbage fra konservativ side.

I sidste uge skrives der her i avisen, at man har fundet en pris på, hvad det ville koste at renovere Charlotteskolen: prisen er på 65 millioner kroner, og dét er for en fuld renovering, så derfor må det forventes at en fuld renovering af Hedehusene skole vil blive en dyr omgang, da Charlotteskolen skulle være i en meget bedre stand end Hedehusene skole. Jeg savner dog nogle reelle tal og undersøgelser på dette.

Den konservative ånd her i kommunen har dog hele tiden været, at nyt er altid bedst. Hvorfor bevare, når man (efter sigende) kan spare penge ved at slå atter nybyggeri op? Forleden aften fik jeg mig et gevaldigt chok, da jeg så en artikel: »Kommune bygger nyt rådhus til 288 millioner«.

Jeg fik jeg nærmest ondt i maven, da jeg klikkede ind på artiklen. Mon ikke, om der var tale om Høje-Taastrup kommune!

Jeg blev så chokeret, at jeg var lige ved at spytte engelsk earl grey te udover min pc.

Knap 300 millioner kroner skal der bruges af skatteborgernes penge på et 8 etagers rådhus med tagterrasse. Distancen mellem byrådet og borgerne, er dermed blevet endnu større.

Vi kan som kommune godt kaste penge efter et sådant projekt, men vi har ikke lyst til at bevare historiske elementer i vores kommune ved at renovere skoler som Hedehusene skole og Charlotteskolen - for en slik. Så, i stedet for at sige noget det ene øjeblik, for dernæst at prioritere helt anderledes kort tid efter, så kom dog ud med sproget i stedet for dette her, Konservative i Høje-Taastrup.

Sig, at I er for nybyggeri, sig at I synes om lejligheder i Nærheden til over 11.000 kroner månedligt, og at gode boliger - som er til at betale - i fx Taastrupgaard ikke er fornuftige boliger.

Der, hvor rådhuset ligger nu, skal der være rækkehuse og atter nybyggeri, det samme er tilfældet i Høje Taastrup C, hvor det nye rådhus skal placeres, der er også boligbyggeri a la Nærheden på vej.

Tænker ikke på miljøet

Og er der noget, vi ikke formår i Høje-Taastrup Kommune, så er det at tænke bare det mindste på miljøet.

Vi formår ikke rigtig at følge udviklingen, og følger overhovedet ikke den tilgang, der er kommet til klimaet og miljøet i resten af landet - også i borgerlige/liberale kredse. Det må siges at være en reel ballast på klimaet at begå så meget nybyggeri, hvis vi skal kigge på det fra det synspunkt i debatten.

Vi borgere i kommunen er blevet taget gevaldigt ved vores næser. Nybyggeri frem for renovering, nyt frem for gammelt. Ja, vi kender sangen efterhånden. Det, der indignerer mig, er, at disse nye boliger der slås op, ikke er for den almindelige lønmodtager.

Næh, det er boliger målrettet dem, der allerede har godt med penge, og som dermed sagtens kunne tendere til at stemme konservativt. Vi er altså ude i et rent og skært fokus på socialklasserne: Middelklassen og den højere middelklasse.

Det lader altså til at være en politik, der gavner Det Konservative Folkeparti i kommunen, mens et flertal af partierne i byrådet blot må underkaste sig det konservative flertal, da det er dem, der sidder trygt og sikkert på magten i kommunen. Uhyggeligt sikkert. Dette er en boligpolitik, der vil sikre et konservativt flertal i Høje-Taastrup mange år frem eller snarere årtier.

Jeg frygter en langsom udfasning af underklassen og arbejderklassen i kommunen, i og med at gode boliger rives ned, og erstatningen til de boliger er nybyggeri til 11.000 om måneden.

