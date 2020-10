Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Lars Prier er imod omskæring af drenge og piger. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Nej til omskæring

Taastrup - 11. oktober 2020 kl. 21:13 Af Lars Prier (DF), 1. viceborgmester Kontakt redaktionen

Selvfølgelig skal vi her i Danmark ikke acceptere omskæring af hverken piger eller drenge - det burde være indlysende, og i øvrigt være en smal sag at få vedtaget i Folketinget i et land, hvor vi bryster os af menneskerettigheder, beskyttelse af de svage, og hvor det nu i mange år har været ulovligt at revse børn fysisk.

Desværre forholder det sig ikke sådan, for når det gælder børns rettigheder, så går hensynet til jødiske og muslimske vælgere forud for - i dette tilfælde - beskyttelsen af drengene mod det fysiske overgreb, en omskæring er.

Ifølge Rigshospitalet forekommer der alvorlige og invaliderende komplikationer hos ikke mindre end 5,1 procent af drengene, som er blevet omskåret - det er hos mere end hvert 20 barn !

Statsministeren - som mens hun sad i opposition gik ind for et forbud mod omskæring - har taget vendekåben på, og ønsker nu ikke længere et forbud. Hendes tale i den forbindelse var tåkrummende pinlig og et mislykket forsøg på at legitimere hendes nye holdning til problemet.

Ved at anvende Anden Verdenskrigs frygtelige jødeforfølgelser som forsvar for, hvorfor omskæring af drengebørn stadig skal have lov til at finde sted i Danmark, blander statsministeren to ting sammen, som intet har med hinanden at gøre, og hvor ingen af emnerne på nogen måde legitimerer hinanden - hun har ganske enkelt ingen argumenter for sin pludselige holdningsændring.

Det havde været langt mere ærligt og respektaftvingende om statsministeren (børnenes minister) havde sagt tingene, som de åbenbart er set med Socialdemokraternes øjne, nemlig, at hensynet til de jødiske og muslimske stemmer ved et kommende folketingsvalg vejer tungere end beskyttelsen af drengebørn mod omskæring - så var vi også sluppet for meningsløse undskyldninger pakket ind i pseudoargumentation og (i denne sammenhæng ) upassende henvisninger til Anden Verdenskrigs jødeforfølgelser.

Det er i øvrigt ganske påfaldende, at ingen af de 48 socialdemokratiske folketingsmedlemmer har ytret sig imod statsministeren, men det må vel tolkes derhen, at de enten alle er enige, eller at de har fået »mundkurv på« - hvem sagde topstyring ?

Dansk Folkeparti er selvfølgelig imod omskæring af både drenge og piger.