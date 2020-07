Taastrup Torv blev aldrig den succes, der var lagt op til, og det skal ikke udvides, lyder det fra Lars Prier (DF). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Nej til mere beton

Taastrup - 17. juli 2020 kl. 16:07 Af Lars Prier (DF), 1. viceborgmester og formand for Teknisk Udvalg i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup Torv har store problemer, og der er mange tomme butikker bag de to konkursramte restauranter, som havde til huse midt på torvet. Ejeren af Taastrup Torv er af den opfattelse, at blandt andet flere lejligheder og muligvis en sundhedsklinik i en eller flere af de tomme butikslokaler vil kunne skabe rammerne for, at torvet og nye butikker vil kunne løbe rundt.

Det forslag, som er sendt i høring, indeholder planer for betonbyggeri i op til 8 etagers højde for enden af den butiksarkade, som strækker sig fra Taastrup Torv og ned til busholdepladserne.

Dansk Folkepartis holdning er klar, vi vil under ingen omstændigheder lægge stemmer til mere betonbyggeri i forbindelse med Taastrup Torv, og det er der flere grunde til.

Det nuværende Taastrup Torv er grimt, og at føje endnu mere betonbyggeri til vil kun gøre området mere kompakt og endnu grimmere. Desuden frygter vi for, at vi om en årrække vil stå med endnu et problemramt boligområde, hvor kriminalitet, sociale problemer og graffiti kommer til at sætte standarden for stationsområdet; vi tror med andre ord ikke, at de påtænkte byggeplaner vil kunne redde et torv, som fra starten af blev anlagt forkert, og som reelt ikke er et torv.

Imidlertid er det min klare opfattelse, at den eneste redning for Taastrup Torv vil være at nedrive den bygning, som husede de to restauranter. Det vil omdanne Taastrup Torv til et reelt torv, med en stor og lys torveplads, hvor markeder, musik, kulturelle begivenheder og udeservering vil kunne finde sted - det vil være naturligt, at nye restauranter, bodegaer eller cafeer finder deres naturlige placeringer i de nu tomme forretningslokaler.

Jeg er naturligvis helt på det rene med, at en sådan beslutning, vil koste ejeren af torvet en betragtelig afskrivning, og det er i sidste ende ikke min beslutning, men jeg tror, at det på sigt er den eneste vej frem for Taastrup Torv.

