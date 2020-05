Debat: Nej tak til budget 2021, hvis der spares på busserne

Af Finn Rudaizky (DF), Medlem af Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti

Regionsrådsmedlem Marianne Frederik (EL) »glemmer« at fortælle i sit indlæg i Lokalavisen Taastrup, at det ikke kun er Enhedslisten, som er imod busnedlæggelse af 120 og 55E samt forringelse af 350S og 40E. Det var faktisk både Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som stemte imod de virkelighedsfjerne besparelsesforslag. Alle andre partier stemte for.