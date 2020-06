Birgitte Skovbæk Johansen (K) giver ikke meget til overs for sit medformandskab i plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune, da hun mener, at han godt kender svarene på de spørgsmål, som han selv stiller i et tidligere debatindlæg. Foto: Skråfoto

Debat: Næstformand til formand: »Du kender svarene på samtlige spørgsmål«

Taastrup - 16. juni 2020 kl. 13:07 Af Birgitte SKovbæk Johansen (K), næstformand i plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Peter (Faarbæk, formand for plan- og miljøudvalget, red.).

Du har fremsendt et debatindlæg (Lokalavisen Taastrup den 10. juni, red.), som indledes med »Så, tal med din nabo, sammen kan I måske tjene kassen.«

Mere usaglig argumentation skal man lede længe efter.

I debatindlægget lægger du op til en række spørgsmål, som du mener er ubesvaret. Det er jo ikke korrekt.

Du kender præcis svarene på samtlige spørgsmål, som blev givet på byrådsmødet, men disse falder tilsyneladende ikke i din smag.

Du har selv som formand for plan- og miljøudvalget godkendt, at der i februar 2020 blev givet dispensation på Høje Taastrup Vej 10 til at udstykke ejendommen i 2 grunde på hver 600 m2. Cirka samme størrelse som i den nye udstykning.

Herudover har vi tidligere givet ejeren på Høje Taastrup Vej 12 tilladelse til at opdele ejendommen i 2 grunde på hver 557 m2.

Hvis du herefter mener, at den nye udstykning vil danne præcedens, så må du jo spørge dig selv, om du har været med til at skabe denne ved de tidligere udstykninger. Vi i den konservative gruppe mener godt, at vi kan vurdere fra sag til sag.

Udstykningen har været sendt i høring, og der er kommet 11 svar, hvoraf de 7, som er tættest på den nye udstykning, alle er positive. Endvidere har den nærmeste nabo til den nye grund, stort set samme grundbredde som den nye udstykning.

Administrationens argumentation i sagen om, at det vil belaste kloaksystemet i området blev klart tilbagevist på både udvalgsmødet og byrådsmødet, eftersom kloaksystemet sagtens kan klare cirka 50 nye boliger på Gasværksvej. Hvis en ekstra bolig, udover de 50 boliger på Gasværksvej, måske ville overbelaste systemet, så skulle der nok have været taget hånd om problemet tidligere.

Jeg havde den opfattelse, at Socialdemokratiet går ind for ligestilling og retfærdighed, men det er åbenbart ikke tilfældet her.

