Debat: Nærheden overrasker positivt

Taastrup - 22. juni 2020 kl. 20:05 Af Matilde Jensen, 3600 Frederikssund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har i lang tid været på udgik efter et nyt sted at bo til mine to børn og mig i eller omkring Storkøbenhavn. Indtil videre uden held. Det har enten været for dyrt eller haft en uhensigtsmæssig placering. Men så blev jeg anbefalet Nærheden i Hedehusene af en god ven.

Jeg læste først om byen og det nye kvarter Nærheden. Og det lød da meget spændende. Men af erfaring ligner det, som man læser om, ofte ikke det, som man bliver mødt af, når man først ser det med egne øjne.

Jeg tog derfor ungerne med en tur til Nærheden og gik en tur en weekend. Her måtte jeg hurtigt erkende, at jeg blev virkelig positivt overrasket. Det er en helt ny og moderne bydel, der er skudt op i Hedehusene lige ved siden af stationen med forskellige typer boliger, moderne arkitektur og tæt på grønne områder.

Selv i fortovets belægning, som ikke bare er cementfliser, er der kælet for detaljen. Her har man ikke bare bygget for at bygge, det er faktisk tydeligt, at der har været en rød tråd i byudviklingen. Det må jeg rose Høje-Taastrup Kommune for.

En af mine børn går til gymnastik, så da vi så ind af vinduerne til springcenteret, kan jeg vist godt sige, at hun også var klar til at flytte. Selvom hun ikke er meget for at flytte skole. Men så kunne jeg fortælle hende, at de bygger i en ny skole lige ved siden af.

En skole som jeg så kan fortstå, bliver en helt unik af sin slags i Danmark med fokus på projekter og samarbejde med det lokale. Jeg tror faktisk, mine unger ville kunne trives sådan et sted, hvor »røv-til-sæde« undervisning i små mørke lokaler, hvor der lugter lidt for meget af leverpostejsmaden fra 10-pausen, sagt med et smil, ikke er en del af hverdagen.

Jeg er i hvert fald blevet nysgerrig på at vide mere, og jeg er meget imponeret over, hvad de har gang i derude på Vestegnen. Lille hyggelige Hedehusene begynder at ligne en rigtig lille moderne provinsby.