Debattøren er ikke enig i, at man bør bevilge penge til en forundersøgelse af en mulig ring 5-forbindelse, som mange borgere blandt andet demonstrerede mod ved byrådsmødet den 19. maj. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Motorvej i baghaven - nej tak

Taastrup - 01. juni 2020 kl. 09:00 Af Emil Viskum (EL), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forundersøgelsen af en ny motorring 5, som var på byrådets dagsorden den 19. maj, kommer til at koste Høje Taastrup Kommune 1,2 millioner kroner.

Når det er tilfældet, er det jo vigtigt at vurdere, inden man sætter en så dyr undersøgelse i gang, om det overhovedet vil være sandsynligt, at det bliver en gevinst for kommunen og borgerne.

Det vil sige, at man bør vurdere, om en fremtidig motorring 5 vil give flest fordele eller ulemper for borgerne. Og her er jeg ikke i tvivl om, at borgernes penge er bedre brugt på andre ting end en motorvej, som vil medføre en række gener for beboerne i nærheden af transportkorridoren, som f.eks. Kraghave, Hedehusene og Sengeløse.

En række af vores nabokommuner har allerede valgt, at de ikke vil være med til at finansiere forundersøgelsen, da de ikke mener, at en motorvej i baghaven vil være til gavn for deres borgere, og den betragtning er jeg enig i, så det kan da undre mig, at flertallet i Høje-Taastrups byråd i modsætning til for eksempel Greve og Solrød mener, at det vil gavne borgerne i Høje Taastrup med en motorvej i baghaven.

Som jeg forstår argumentationen for en motorring 5, menes det, at den vil medvirke til at afhjælpe trængsel, men det er meget tvivlsomt, hvorvidt det er tilfældet, da al erfaring viser, at det at lave nye veje kun meget kortvarigt afhjælper trængsel, da det samtidig vil øge antallet af biler på vejene.

Et andet argument, som har været fremme, er, at man har regnet sig frem til, at en motorring 5 vil være samfundsøkonomisk, men her skal det pointeres, at når man skal regne på det, medtager man den interne rente.

Det vil sige, at hvis der bliver solgt ekstra biler som afledt effekt af en motorring vurderes det som en samfundsgevinst, da der sælges ekstra biler med dertilhørende arbejdspladser og indtægter pga. registreringsafgiften.

Men beregningen tager slet ikke højde for den øgede CO2-udledning. Det betyder i praksis, at regnemetoderne, der ligger bag motorring 5, vil gøre, at det aldrig vil være samfundsøkonomisk at forbedre den offentlige transport sammenlignet med at bygge en motorvej, og det, kan alle forhåbentligt se, er helt skørt med den kæmpe klimaudfordring, som verden står overfor.

Så man kan spørge sig selv, om det ikke kun vil være bilproducenter og en snæver transportsektor, som kommer til at føle de samfundsøkonomiske gevinster, når gods fra Tyskland til Sverige skal brages direkte gennem Høje Taastrup Kommune.

Og som om det ikke er nok, vil beboerne i de berørte områder ikke kun have udsigt til en i gåseøjne »smuk samfundsøkonomisk« motorvej, men de vil også få udsigt til øgede støjgener samt luft- og partikelforurening.

På borgermødet 29. april 2019 på Taastrup Teater om motorring 5 deltog Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gjorde det klart, at Vejdirektoratet ikke kunne garantere, at støjniveauet fra Ring 5 Syd vil være under de vejledende grænseværdier (58 dB).

I nyeste rapport for WHO redegøres der for, at der allerede ved en støjpåvirkning på 55 dB vil være en betydelig sundskadelig effekt, hvilket konkret vil betyde, at der vil være borgere, som vil blive syge grundet den øgede støjpåvirkning. WHO peger ydermere på, at støj- og luftforurening er de to største miljøproblemer i Europa.

Argumenterne mod en motorring 5 er utallige, og jeg håber inderligt, at flertallet vil lytte til de borgere, som af gode grunde nu er bekymrede for, hvad en motorring 5 vil betyde for dem og deres sundhed og livskvalitet, når resultatet af den forundersøgelse af en motorvej, som de har bestilt og betalt i dyre domme for, forelægger.

