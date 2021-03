Se billedserie Salamandersøen er blandt de grønne pladser og områder, som hører til Nærheden. Foto: PR Foto: Chano Marcel Binau

Debat: Masser af grønt og nye veje på vej i Nærheden

Taastrup - 04. marts 2021 kl. 06:17 Af Ole Møller, Projektdirektør i NærHeden P/S, Kongelysvej 2, Hedehusene Kontakt redaktionen

Kære Jens V. Bruun, Dejligt at læse i Dagbladet den 22. februar, at I har haft lyst til at udforske Nærheden. Jeg fornemmer, at I grundlæggende synes godt om bydelen, samtidig med at du i dit indlæg efterlyser blandt andet legepladser og grønne områder.

Næste gang I besøger Nærheden, vil vi anbefale, at I besøger vores udekøkken med byhaver, naturlegepladsen med den nye Junglebane, der er en 200 meter lang legeplads og motionsbane for børn og voksne, Stationsparken med grønne trapper og nyplantede træer, for slet ikke at nævne det 1,2 km lange grønne rekreative parkstrøg, Loopet.

Også Sejlbjerg Mose, et 50.000 m2 stort, vildt sø- og skovområde for bydelens borgere og andre interesserede, hører med til Nærheden, og her har vi anlagt et landskabeligt forbassin, ligesom Mosehytten er kommet til for nogle år siden - den kan anvendes af alle naturelskere.

Endelig har vi langs vores veje helt fra starten plantet store vejtræer, samtidig med at vi etablerer kvarterpladser med masser af stauder, blomstrende buske og træer.

Der er også nye rekreative områder på vej. Til sommer åbner det nye grønne byrum Skoleparken, som binder området med den nye skole, springcenteret og SuperBrugsen sammen, og som vil appellere til ophold, leg og motion. Når flere er flyttet ind i bydelen, vil NærHeden P/S desuden etablere yderligere 2-3 rekreative opholds- og aktivitetsområder inde i selve Loopet samt et nyt stiforløb, vi kalder Søruten i den østlige del af Nærheden, som er under udvikling i øjeblikket.

Med hensyn til infrastrukturen er Nærheden koblet op på det omgivende vejnet via den nye ikoniske bro over jernbanen, som I også har anvendt. Der vil blive åbnet en mindre vej for personbiler mod vest ved Teglværksvej, så snart byggeriet på de to nærliggende grunde er afsluttet i slutningen af i år.

Og endelig vil den eksisterende adgangsvej fra Brandhøjgårdsvej senere blive suppleret med en ny adgang direkte til Ring 5 via en forlængelse mod syd ad Sejlbjerg Alle, som kobles til en kommende forlængelse af Sydvej fra Høje-Taastrup.

Dette vil give bydelen en trafiksikker og tidssvarende opkobling på det omgivende vejnet, som løbende er tilpasset antallet af indbyggere i bydelen.

I øvrigt er der skiltet tydeligt til Nærheden fra både Hovedgaden og Brandhøjgårdsvej.

Det er selvfølgelig et stort område, som den nye bydel breder sig over, men på vores hjemmeside Naerheden.dk har vi et interaktivt kort, som gør det let at finde de enkelte byrum og faciliteter.

Vi håber at få besøg af jer snart igen.