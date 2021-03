Byrådsmedlem Steffen Mølgaard Jensen (K) giver her sin holdning til kende i debatten om den bynære natur i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Maksimalt en kilometer til bynær natur

Taastrup - 28. marts 2021 kl. 11:40 Af Steffen Mølgaard Jensen (K), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

I Lokalavisen Taastrup har der igennem længere tid - både i den trykte avis og på debatsider på Facebook - været en debat om kommunens natur og grønne områder. Som byrådsmedlem, der kæmper for naturen i kommunen, vil jeg gerne bidrage til debatten med mit synspunkt.

Ofte støder jeg på argumentet, at alt natur forsvinder i kommunen. Og at naturen erstattes af beton. Det er jeg ikke enig i. Jeg forstår dog godt bekymringen. Ærligt talt ville jo da også have svært ved at se mig selv i øjnene, hvis det var sandt.

Kommunen er rigtig nok i rivende udvikling. Med Nærheden i vest, hvor en helt ny bydel etableres, og Høje Taastrup C i øst, hvor Høje Taastrup udvikles til at være den by, som var tiltænkt, da stationen blev placeret. Alligevel mener jeg ikke, at udviklingen sker på bekostning af naturen.

Lad mig forsøge at nuancere debatten. For mig at se har vi bynatur og bynær natur i kommunen. Bynatur definerer jeg som mindre grønne byrum samt beplantning og træer langs veje og gader. Bynær natur definerer jeg som grønne arealer med rekreative værdier, som skaber sammenhængende grønne strukturer til gavn for biodiversiteten mv.

Jeg vil gerne anerkende, at meget bynatur i øjeblikket erstattes. Det er uundgåeligt, når man udvikler byområder i det omfang, som vi gør i Høje-Taastrup. I Høje Taastrup C er mange træer f.eks. blevet fældet - mere præcist omkring 290 træer.

Træer der stod langs de trafikerede boulevarder. Det forholder sig dog sådan, at der er indkøbt 425 nye træer og over 6.000 stauder, som skal erstatte den tidligere bynatur. Det ses allerede langs Bornholms Allé, men vil blive mest tydeligt i det kommende parkstrøg.

Byudviklingen sker dog ikke - og bør heller ikke ske - på bekostning af den bynære natur. For at understrege det har jeg på vegne af Konservative stillet forslag om, at alle husstande i vores byer maksimalt må have én km til bynær natur.

Ikke nok med det skal vi lave visionsplaner for vores bynære natur, så byrådet forpligter sig på at udvikle og bevare naturen. Det vil sikre både et lokalt og politisk ejerskab af vores naturområder, så flere får øjnene op for naturen i kommunen.

Mange vælger at bo i Høje-Taastrup Kommune på grund af nærheden til naturen og til det grønne - mig selv inklusiv. Byudviklingen i byen vil ændre på bynaturen. Nogle træer vil blive erstattet af nye. Men udviklingen af vores byer sker ikke på bekostning af den bynære natur. Den bevares og udvikles.

