Debat: Lyt nu til Ziegler, sundhedsminister

Vi ved, at rigtig mange indvandrere og efterkommere ikke har taget imod tilbuddet om en vaccine, og det er et problem, fordi vi dermed vil have lommer i landet, hvor virussen stadig kan trives. At der er en enkelt eller to i et område, der ikke bliver vaccineret, gør knap så meget, men hvis store områder af en kommune ikke er vaccinationsdækket, så er det et problem.