Peter Skaarup, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti, mener der skal være mere fokus på de lokale ugeaviser, der har lidt store tab under coronakrisen. Foto: Kasper Ellesøe

Debat: Lokalaviserne er provinsens demokratiske åndehuller - Mere støtte er nødvendig

Taastrup - 22. maj 2020 kl. 06:04 Af Peter Skaarup (DF), MF og gruppeformand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pudsigt nok. For der er hundredtusindvis af danskere, der ikke læser andre aviser end den gratis, ugentlige avis, der leveres i deres postkasse, eller som de snupper i Brugsen, hos bageren eller et tredje sted.

På forskellig vis og af mange årsager er den daglige læsning af trykte aviser faldet og faldet igennem årtier. De »store dagblade« er ikke længere så store og begrebet »landsdækkende« er i dag nærmest latterligt.

Coronakrisen er ved at tage livet af de ugeaviser, der opdaterer borgerne om stort og småt lokalt. Aviserne lever udelukkende af annoncer, ikke statsstøtte, og når butikkerne lukker eller skruer ned for annonceringen, klemmes livlinen og kvælningsdøden truer. Aviserne har vel på knap et par måneder tabt mellem 50 og 70 procent af omsætningen.

Udover at det kommer til at koste arbejdspladser for mange i og rundt om lokalavis-branchen, så er det noget nær håbløst at retablere en avis, der er lukket. Det er ganske enkelt for dyrt og risikabelt.

Om halvandet år er der kommunalvalg i Danmark. Der bliver virkelig brug for ugeaviserne til dels at bringe nyhederne af lokal væsentlighed, men også at være forum for de politiske diskussioner, der er i de enkelte kommuner. Flere følger debatten dér end på de valgmøder, der arrangeres. Så det er en demokratisk livsnerve, der risikerer at lade livet.

Det kan ikke passe! Så vi klør på. Ønsk os held og lykke, hvis du mener, at en så bred debat og så meget lokaloplysning, som muligt, er nødvendig, for at det lokale folkestyre også kommer godt ud af Coronakrisen.