Det er blandt i boligområdet Gadehavegård, at andelen af beboere med anden etnisk baggrund end dansk skal under 30 procent, hvis regeringens udspil bliver til virkelighed. Foto: Mie Neel

Debat: Lidt historisk om boliganvisninger

Taastrup - 12. april 2021 kl. 11:20 Af Jens V. Bruun, Engstien 12, Taastrup Kontakt redaktionen

I Dagbladet under Høje-Taastrup skrives om boliganvisning, at man i de store sociale boligblokke skal ned på en andel af indvandrere på 30 procent.

Tilbage i starten af 1970'erne havde den socialdemokratiske regering indført, at indvandrerne skulle stå først i køen ved tildeling af boliger i det sociale boligbyggeri. Årsagen var, at de nye borgere af udenlandsk afstamning blev anvist privat til meget elendige boliger.

Konsekvensen blev, at der kom mange indvandrere, især fra Tyrkiet, og ofte fra landdistrikterne dernede. De havde et noget andet livsmønster end danskere, og nogle kendte slet ikke, hvordan et elkomfur fungerede, så de ville lave bål eller lignende i køkkenerne. Det blev der så hurtigt sat ind overfor, men reglen med at indvandrerne havde prioritet holdt vist i mange år. Deres anderledes levevis m.m. fik en del danskere til at fraflytte i de sociale ejendomme.

På et tidspunkt må reglen om indvandrernes prioritering være fjernet, men det har vist kun i en vis grad fået flere ikke-indvandrere ind i boligselskaberne.

Nu er reglerne så åbenbart ændret igen, så nu er det gl. danskere, der skal have en prioritet ved tildeling af bolig i de sociale boligkomplekser. Ifølge vores borgmester skal det foregå i et (for-) højt tempo, som ikke vil kunne gennemføres uden, at man fjerner nogle indvandrere fra deres boliger.

Jeg mener, at nu har man en gang tilbage i tiden vist, at disse tvangsreguleringer ikke er lykke for alle. Jeg synes, som vist borgmesteren også, at lad det nu ske ved almindelige flytninger, så historien ikke skal gentages med modsat fortegn.