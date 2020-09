Sabah Abid (S) mener, at legepladsen ved Axeltorv i Taastrup børn flyttes et andet sted hen.

Debat: Legeplads bør flyttes

Axeltorv har en dejlig legeplads. Legepladsen er et område med masser af grønt og høje træer. I og for sig er det en ideel placering til en legeplads.

Dog er det ingen hemmelighed for nogen at stedet er præget af en masse hashrygning, druk og stank af tis da mange kommer og lader vandet udenfor de placerede mønt- WCer.

Dette er med til at skabe meget utryghed for de børnefamilier som ønsker at benytte stedet. Mit forslag vil være at placere legepladsen til et andet sted på hovedgaden, for eksempel tæt på biblioteket på hovedgaden.