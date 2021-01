Her i Region Hovedstaden kørte vi i gennemsnit 21 kilometer dagligt for at komme på arbejde - det er i gennemsnit en kilometer mere end ni år tidligere. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Lad os holde fast i de gode corona-vaner på vejene

Taastrup - 28. januar 2021 kl. 11:08 Af Morten Nilsson, Formand for TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale råd i Region Hovedstaden, og Lasse Houengaard, Indehaver af Finn L. & Davidsen Kontakt redaktionen

Danske virksomheder og familier har været igennem en hård tid – ikke mindst de seneste måneder, hvor hele landet har været delvist lukket ned på grund af coronapandemien. Og vi er sikre på, at de fleste af os tripper efter den dag, hvor skolerne igen åbner, og vi forhåbentlig gradvist kan vende tilbage til en mere normal hverdag. Der er dog ikke noget, som er så galt, at det ikke er godt for noget. Mere hjemmearbejde har givet mange familier en større fleksibilitet. Og erfaringerne med hjemmearbejdet har vist, at vi i fremtiden måske ligefrem kan øge vores effektivitet ved at finde nye måder at arbejde på. Samtidig har det faktum, at mange af os arbejder hjemme, også skabt plads på de danske veje. Det betyder mindre bilkø og dermed spildtid for eksempelvis håndværkere, SOSU-assistenter og vareleverandører – samtidig med at vi forbrænder mindre diesel og benzin.

Vi pendler mere De senere år er udviklingen ellers gået i den stik modsatte retning. Ifølge tal fra Vejdirektoratet er der fra 2009 til 2019 kommet 38 procent mere trafik på motorvejene. Noget, som allerede i 2016 kostede 335.000 timer i forsinkelser i gennemsnit på en ganske almindelige hverdag – det svarer til 60.000 fuldtidsstillinger om året. Vi pendler da også længere. Her i Region Hovedstaden kørte vi i gennemsnit 21 kilometer dagligt for at komme på arbejde (en kilometer mere end ni år tidligere). Og det samme billede ser vi i resten af landet, hvor gennemsnitspendleren har knap 22 kilometer på arbejde. Der er med andre ord ingen tegn på, at vi kommer til at få mindre trafik på vejene, hvis vi fortsætter som vi hidtil har gjort – heller ikke hvis vi skal tro Vejdirektoratets prognoser for den fremtidige trafik. Derfor er der god grund til at forsøge at fastholde de gode trafik- og arbejdsvaner, vi mere eller mindre er blevet tvunget ind i her i coronatiden. Hjemmearbejde er ikke bare et nødvendigt onde, det er også en mulighed med enormt potentiale.

Samtidig bør coronaerfaringerne inspirere de politikere, som skal tage stilling til Danmarks trafikale fremtid. For netop vejtransporten er en af de helt store klimasyndere. Og en vellykket indsats her, kan få stor betydning for hele CO2-regnskabet. Flere elbiler gør de nødvendige ture grønnere, og med færre ture kan vi minimere myldretidsudfordringerne ude på vejene, når vi en gang kan slippe fri fra coronadynen og sætte kursen mod vores arbejdsplads – hvis vi altså ikke vælger at arbejde hjemmefra.