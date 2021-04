Den socialdemokratiske byrådsgruppe foreslår, at Høje-Taastrup Kommune belønner alle medarbejdere med et oplevelsesgavekort. Her er det Sabah Abid, Hugo Hammel, Thomas Bak, Peter Faarbæk og Anne Mette Bak. Foto: Privat

Debat: Lad os give alle medarbejderne et gavekort

Taastrup - 28. april 2021 kl. 16:24 Af Thomas Bak, på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

I over et år har vores dygtige medarbejdere arbejdet og håndteret pandemien på den bedst mulige måde. Mange har gjort et helt ekstraordinært arbejde og har måtte tænke ud af boksen for at finde gode løsninger til mindst mulig gene for borgerne.

Vores medarbejdere har været helt fantastiske, og de fortjener en påskønnelse og anerkendelse af deres indsats med en belønning, som gives som et oplevelsesgavekort.

Samtidig er oplevelsesgavekortet også tænkt som en hjælp til en branche, der har det rigtig hårdt. Og ved at give et oplevelsesgavekort til vores medarbejdere giver vi også et tiltrængt løft til en branche i knæ.

Da Regeringen sammen med Enhedslisten, Radikale, SF samt Alternativet har gjort det muligt for arbejdsgivere at give deres medarbejdere et skattefrit oplevelsesgavekort på op til 1200 kroner, foreslår Socialdemokratiet, at Høje-Taastrup Kommune undersøger og beregner muligheden for at give kommunens medarbejdere et oplevelsesgavekort til brug i lokale butikker, restauranter mv.

Hvor stort beløbet vil kunne blive, vil afhænge af de økonomiske muligheder, men vi håber, at det bliver af et omfang, der både kan mærkes af den enkelte medarbejder som i butikker og restauranter.

Normalt vil sådanne forslag henføres til budgetforhandlingerne, men Danmark og også Høje-Taastrup står i en ekstraordinær situation, derfor har vi bedt budgetforligspartierne om at tage stilling tilforslaget.