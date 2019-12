Simon Toftgaard Jespersen, formand for Muskelsvindfonden. Foto: PR

Debat: Lad os fokusere på mennesket

Taastrup - 04. december 2019 kl. 20:21 Af Simon Toftgaard Jespersen, Formand for Muskelsvindfonden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er enig med borgmester Michael Ziegler i, at ondskab ikke er det bagvedliggende motiv, da Høje-Taastrup Kommune i september meddelte, at tre nye principafgørelser fra Ankestyrelsen er skyld i, at udgifterne til handicapområdet stiger i landets kommuner.

Jeg er dog ikke enig i, at udgifterne til specialområdet år for år tynger kommunernes budgetter mere og mere, som Michael Ziegler i samme ombæring hævder (debatindlæg i DAGBLADET den 4. oktober 2019, red). Ifølge tal fra Socialpolitisk Redegørelse 2018 faldt de samlede udgifter til udsatte voksne og voksne med handicap fra 31,8 mia. kroner i 2012 til 29,9 mia. kroner i 2017. Det er fakta, og jeg mener, at de tal er vigtige at huske i vores dialog.

Ikke udgiftsdrivende

Kernen i det, som startede vores uenighed, er tre principafgørelser fra Ankestyrelsen, som Høje-Taastrup Kommune mener er nye og udgiftsdrivende. Det mener jeg og Muskelsvindfonden ikke. Med risiko for at blive lidt teknisk, så drejer det sig blandt andet om ægtefæller til mennesker med omfattende fysiske handicap, der omtalt i principafgørelse 3-19 ikke skal stå for alle praktiske opgaver i hjemmet.

Vi formoder, at det er den principafgørelse, som kommunen mener, er udgiftsdrivende. Sagen er blot den, at det selvsamme princip allerede blev slået fast af Ankestyrelsen tilbage i 2013 i principafgørelse 49-13. Ankestyrelsen skriver selv, at denne tidligere principafgørelse er indarbejdet i den nye, og derfor er der altså intet nyt, intet udgiftsdrivende under solen. Michael Ziegler og Høje-Taastrup Kommune har altså ikke ret i deres påstande.

Handler om mennesker

Michael Ziegler misforstår mig, når han i sit indlæg frabeder sig beskyldninger om at have et dårligt menneskesyn, den slags hører ingen steder hjemme i politik. Men faktum er, at borgmesteren begår den grundlæggende fejl at gøre mennesker med handicap op i kroner og ører, hvor der ikke længere skeles til det også at være menneske. Til det også at skulle kunne leve et aktive og meningsfulde liv.

Det kan i mine øjne skade mere, end det gavner, når kommunale indlæg alene fokuserer på udgifterne, når der for eksempel er tale om praktisk hjælp, der muliggør at leve i et parforhold og eller ikke tvinge unge mennesker til den kommunale madordning resten af deres liv. De menneskelige aspekter er vigtige. Når socialpolitik bliver gjort til regneark, så ender vi som et fattigere samfund. Muskelsvindfonden arbejder for, at der skal være plads til forskelle, og vi tror på, at det på den lange bane giver et langt rigere samfund.

Debatten er vigtig, og jeg ser meget frem til den dialog med Høje-Taastrup Kommune, som vi har aftalt at tage ansigt til ansigt. Jeg er, som sagt, helt enig med Michael Ziegler i, at det ikke er ondskab, der driver politikere, og det er et godt udgangspunkt for vores møde.