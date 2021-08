Selvom der er sat støjværn op nogen steder ved motorvejene, så er trafikstøj fra blandt andet Holbækmotorvejen fortsat et problem nogle steder i kommunen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommunen skal være med til at finansiere støjprojekter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommunen skal være med til at finansiere støjprojekter

Taastrup - 18. august 2021 kl. 06:40 Af Danny Malkowski, Spidskandidat for Liberal Alliance i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

I Høje-Taastrup Kommune står det særligt slemt til med trafikstøjen i store dele af Fløng og Hedehusene på grund af den tætte beliggenhed til Holbækmotorvejen.

Men også i den østlige ende af Taastrup by udsættes borgere dagligt for en betydelig støjbelastning fra motorvejen og fra jernbanen. Støjdata som er indsamlet af Miljøstyrelsen viser, at støjbelastningen i disse områder ligger tæt på eller over Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 dB.

Derfor er det også rigtig gode nyheder, at den længe ventede infrastrukturplan for 2035 nu endelig er faldet på plads kort før sommerferien med opbakning fra samtlige partier i Folketinget. For sammen med infrastrukturplanen er der også afsat en pulje på 3 mia. kr., som er øremærket specifikt til bekæmpelse af trafikstøj.

Ud af de 3 mia. kr. er der stadig 2,4 mia. kr., som ikke er udmøntet til konkrete projekter endnu. I Liberal Alliance Høje-Taastrup vil vi kæmpe for, at midlerne også skal komme de borgere til gode, som bor i de mest støjplagede områder i Høje-Taastrup Kommune.

Af infrastrukturplanen fremgår det, at der er mulighed for at kommunerne kan være med til at finansiere støjdæmpende projekter og dermed øge sandsynligheden for at de også bliver realiseret.

Det kan eksempelvis være støjreducerende asfalt, opførsel af nye støjværn eller en opgradering af eksisterende støjværn.

Derfor foreslår vi i Liberal Alliance Høje-Taastrup, at byrådet afsætter 18 mio. kr. på anlægsbudgettet i de kommende kommunale budgetforhandlinger for 2022-2025 til medfinansiering af støjdæmpende projekter i kommunen.

relaterede artikler

Debat: Trafikstøj skal reduceres i kommunen 18. juni 2021 kl. 16:10

Politiker søger støtte: Lad os nu gøre noget ved støjen 24. november 2020 kl. 05:58