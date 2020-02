Kommunens beslutning rammer ikke kun de børn og forældre uden for distriktet, der har ønsket Fløng Skole. Den rammer også alle os forældre til »aprilbørn«, der kan se frem til at vore poder skal forsøge at lære og udvikle sig i urolige omgivelser i alt for store klasser, lyder det fra læserbrevskribenten.

Debat: Kommunen ofrer børn og forældre på et alter for Fremtiden

Taastrup - 26. februar 2020 kl. 06:02 Af Simon Skovgaard Boeck, Maglemosevej 23, Marbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er oprørende, at borgmesterens drømme om Fremtidens Skole skal knuse hverdagen for almindelige borgere; men det er vanskeligt at forstå formand for Institutions- og Skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck, anderledes, når han afviser at Fløng Skole skulle have »rammerne til tre spor« (DAGBLADET den 15. februar).

Det er som Anne Aabrink (DAGBLADET den 22. februar) påpeger, kommunen, der fordeler midler og sørger for rammerne, og Fløng Skole har flere årgange med tre spor.

Kommunens beslutning rammer ikke kun de børn og forældre uden for distriktet, der har ønsket Fløng Skole. Den rammer også alle os forældre til »aprilbørn«, der kan se frem til at vore poder skal forsøge at lære og udvikle sig i urolige omgivelser i alt for store klasser. Det vil altid være bedre for indlæring, koncentration, socialt samvær og personlig udvikling at indgå i mindre grupper. Hvorfor skal vores børn udsættes for unødigt store klasser? Når der nu er tre spor på andre årgange, hvorfor så ikke nu?

Kommunen siger det ikke, men det er indlysende, at man i sit ønske om at skabe en ny skoleform vil fylde det nye prestigeprojekt, Læringshuset Nærheden, med elever. Derfor kan Fløng Skole ikke modtage elever uden for distriktet, derfor skal vore børn have dårligere vilkår end muligt.

Ved på denne måde at sætte sig ud over de enkelte borgeres ønsker og behov, ofrer kommunen en lang række børn og forældre på et alter for Fremtiden, der ikke er alt for solidt grundfæstet.

Det er en uheldig - og i min optik lidet konservativ - omgang med samfundets mest grundliggende ressource, børnene, der skal udvikle sig til at blive hele mennesker, ikke brikker i et kommunalt spil.