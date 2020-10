Debat: Kommunen forsømmer de grønne områder

I juni 2017 giver kommunen dispensation til at etablere erstatningsvandhuller på marken vest for Halland Boulevard.

Dermed er vejen banet for, at Volvo og Dansk Retursystem kan etablere sig i området efterfølgende.

Området ved søen ud for Lidl ved City 2 er nu spist op af parkeringspladser, og hele Høje Taastrup C bærer præg af at blive større, højere og mere intenst, så de grønne åndehuller igen må vige for mere byggeri.