Det må som varmeforbruger være rimeligt, at en investering på 350 millioner kroner får en længere årrække til afskrivning, så varmeforbrugerne ikke kommer til at betale to gange, lyder det fra debattøren.

Debat: Klimavenlig energi til Taastrup

Energistyrelsen burde have oplyst om, at forskerne i årene op til energiforliget i 2012 stærkt tilskyndende til anvendelse af biomasse som et virksomt middel til at gavne klimaet. I mellemtiden har forskerne så fundet ud af, at biomasse også udleder CO2 med mindre man planter tilsvarende ny skov. Og HOFOR har oplyst, at den indkøbte biomasse er certificeret, hvilket betyder at der genplantes tilsvarende skov.