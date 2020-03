Debat: Kantsten på giver problemer

Der er nu på højre side af Parkvej etableret nye skarpe og høje kantsten. Den tvungne vejindsnævring med de nye kantsten giver et problem. Kommer man i kontakt med kantsten, tror jeg dækket vil blive flænset.

Allerede nu bør der opsættes vejskilte på Parkvej, der ved rød og hvid pil viser, hvem der skal vige for hvem.

Det må så være at trafik mod Taastrup Hovedgade må vente!

Høje Taastrup C får monteret trafikvenlige kantsten! Hvorfor denne forskel i dagens Høje-Taastrup Kommune?

Af Lars Prier (DF), formand for Teknisk Udvalg

Den nuværende udformning af Parkvej er ca. 25 år gammel. Vejforløbet er udført med forsætninger og indsnævringer, og hastighedsgrænsen er nedsat til 40 km/t. Teknisk Udvalg har vurderet, at denne vejudformning har fungeret ganske godt i de forgangne år, og har derfor besluttet at bibeholde vejudformningen efter istandsættelsen. Der er dog en enkelt undtagelse. Der var anlagt flere felter med brosten, men de sidste brostensfelter fjernes i forbindelse med istandsættelsen, fordi de har støjet til gene for de nærliggende beboere.