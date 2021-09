Debat: Kan vi indkapsle støjen fra motorvejene?

Høje-Taastrup kommune har fået mulighed for at komme med om bord i projektet. Det er hele teknisk udvalg heldigvis enige om, at vi skal, og jeg håber vi kan finde en løsning, der virker

Konstruktionen forventes udført på en sådan måde, at det vil være muligt at etablere vedvarende energiproduktion på overfladen ved solceller. Muligheden for at etablere vedvarende energi på overfladen betyder sammen med en let konstruktion, at der forventeligt bliver en fornuftig økonomi i projektet over levetiden, når der sammenlignes med etablering af traditionel støjafskærmning.