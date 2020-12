Debat: Kære Ida... Vi har læst dit brev

Omklædningen og badefaciliteterne er til rådighed for mange forskellige slags brugere set over hele ugen og året. Derfor er det også en sag som vi skal have andre interessenter involveret i. Muligheden for kun at opsætte et simpelt badeforhæng kan vise sig at være forhindret af lavpraktik; rengøring, sikker og holdbar opsætning. Derfor har vi kigget på muligheden for opsætning af skillevægge mellem bruserne. Denne løsning er tidligere blevet afvist som værende for dyr.