Debat: Kæmpe ros til byrådet

I sikrer, at der bliver plantet skov, biodiversiteten styrkes med ny natur og vandhuller, og der bliver bedre mulighed for, at borgerne kan komme ud og finde glæden ved naturen.

I DN Høje-Taastrup vil vi rigtig gerne bakke op om kommunens indsats for at blive Danmarks Vildeste kommune for hvad angår vild natur her, der og allevegne. Blandt andet har vi aftalt at skulle hjælpe med etablering af et »vildt« hjørne i foreløbig tre daginstitutioner til efteråret.