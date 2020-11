Debattøren kan ikke se problemer ved, at der bliver etableret en spejderhytte i Høje Taastrup Landsby, selvom der blandt andet bliver lavet bål. Tværtimod er det positivt for området. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Jo, vi skal bestemt interessere os for vores nærområder

Taastrup - 03. november 2020 kl. 12:03 Af Lars Prier (DF), 1. viceborgmester i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Erik B. N. Sørensen spørger i et debatindlæg (Lokalavisen Taastrup den 21. oktober, red.) i forbindelse med byrådets beslutning om at give tilladelse til en spejderhytte ved Høje-Taastrup landsby, om vi da ikke skal interessere os for vores nærområder.

Det er min klare holdning, at vi selvfølgelig netop skal interessere os for vores nærområder, og i det lys er det ligeledes min - og et enigt byråds holdning, at en spejderhytte vil være et plus for nærområdet.

Jeg tillod mig for at sætte tingene i perspektiv ved i byrådssalen at udtale, at »der jo ikke er tale om, at vi opretter et værested for udadreagerende psykisk syge, eller at vi skal have et deponi for radioaktivt affald fra Risø«.

Dette var sagt med et humoristisk glimt i øjet, men det var også en understregning af, at en spejderhytte, med de gode interesser, fællesskab og læring, som børn og unge vil samles om der, ikke bør mødes med modstand og dyb skepsis af nærområdet; for det er jo netop positivt.

Jeg har fuld forståelse for bekymringer omkring bål og støj, men som flerårig genbo til netop en spejderhytte (20 meter fra mit hus på Ibsensvej) har jeg og min familie aldrig oplevet problemer.

Der er selvfølgelig børn og unge, der snakker, råber og griner en eftermiddag/aften hver uge, men det mener jeg, at der skal være plads til; vi oplever det i hvert fald ikke som noget problem - og det tror jeg heller ikke, at nærområdet ved Høje Taastrup landsby vil opleve, når først spejderhytten er etableret.

Jeg håber og tror, at hyttens beliggenhed også vil komme nærområdets børn og unge til gode, for en god fritidsinteresse tæt på hjemmet vil for mange være interessant og attraktivt.