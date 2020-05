Debattøren er ked af at man dropper de to folkeskoler i Hedehusene til fordel for det nye læringshus, som er i fuld gang med at blive bygget. Her er det fra første spadestik. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg kan ikke genkende mit lokalsamfund, og min kommune mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg kan ikke genkende mit lokalsamfund, og min kommune mere

Taastrup - 01. maj 2020 kl. 06:02 Af Joakim lemmé, Solvang 19, 2640 Hedehusene Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Og hvad gør borgerne i kommunen - og særligt borgerne i Hedehusene?

Ja, de ser bare på, og fornøjes over en mastodont af en kommende spritny, kold og ucharmerende bygning - i form af en folkeskole.

Det absurde i det er, at det, der er blevet sparet i drift - ved at lukke Hedehusene skole og Charlotteskolen - er i hvert fald blevet udlignet i byggeriet.

Jeg kunne sågar læse, at byggeriet af læringshuset i Nærheden vil ende med at koste over 50 millioner mere, end man havde anskuet, så den samlede pris forlyder sig nu på vanvittige 506,2 millioner kroner. Men drift og byggeri er desværre to adskilte budgetter.

Hvad skal der ske med de to noget så gamle skoler?

Skal minimum 100-års lokalhistorie og undervisning bare hældes ud med badevandet, bare sådan lige?

Og hvad skal der være i stedet for de to folkekære folkeskoler?

I Charlotteager er ideen om nybyggeri - på Charlotteskolens adresse - blevet luftet.

Altså, spritnye ejer- og andelslejligheder eller lignende til en månedlig pris, som alligevel ikke er til at betale. Det er øjensynligt ikke en idé at diske op med et par studieboliger eller et par ældreboliger i området, det ville ellers være relativt. Både på Græshøjvej 4 og Charlottegårdsvej 1.

Jeg håber at de purunge mennesker, underviserne og de øvrige ansatte på den kommende skole i Nærheden kan spises af med undervisningen, dagligdagen og arbejdsforholdene på den nye folkeskole - for ellers har ingen vundet.

I forvejen tegnes der et billede i uddannelsesdebatten herhjemme, at det med at skulle have undervisning i kæmpe klasser - ikke lige er sagen, og at det ikke ligefrem opildner til produktivitet hos de allerede pacede, fremmedstyrede unge mennesker.

Der er spøjst nok ingen nærhed at spore i det projekt, der er under opsejling lige nu i Nærheden. Det nære og det trygge er blevet vendt ryggen, mens profitten eksisterer i bedste velgående.