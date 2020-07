Sussie Fjeldstad havde stor glæde af Regnbuehuset i Taastrup, som nu er lukningstruet. Foto: Privat

Debat: Jeg har aldrig oplevet et sted, der tilbyder det, som Regnbuehuset kan

Taastrup - 08. juli 2020 kl. 15:52 Af Sussie Fjeldstad, tidligere bruger af Regnbuehuset i Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I januar 2019 startede jeg i Regnbuehuset i forbindelse med mit ressourceforløb.

Efter et misbrug og 10 år væk fra arbejdsmarkedet var jeg blevet meget isoleret og usikker på, hvordan jeg skulle omgås andre. Jeg lider meget af angst og havde også angst i starten, da jeg var i Regnbuehuset, men det blev hurtigt bedre. Jeg mærkede med det samme, at Regnbuehuset var et godt sted for mig: venlige medlemmer, dybt engagerede medarbejdere og højt til loftet.

Jeg arbejdede i Regnbuehusets køkken, hvor vi var et lille hold af medlemmer, og Torhild som medarbejder. Vi lavede frokost hver dag til husets medlemmer og medarbejdere. Vi var et godt team, og der var plads til os alle, trods vores individuelle udfordringer.

I Regnbuehuset er alle lige, hvad enten du er medlem eller medarbejder. Og der er brug for alle!

Jeg havde et fantastik forløb i Regnbuehuset. Jeg var der i godt et år. Min angst aftog meget, og jeg havde efter kort tid ikke længere angst, når jeg var i Regnbuehuset. Jeg lærte at være social med de andre medlemmer og med medarbejderne. Jeg følte mig vigtig og betydningsfuld. Jeg hviler mere i mig selv nu og isolerer mig ikke i samme omfang længere.

I Regnbuehuset opdagede jeg, at jeg stadig kan bruges til noget, og det har givet mig mod på at komme ud »i den virkelige verden« og få mig et job.

Jeg hører nu, at Regnbuehuset er lukningstruet, og det synes jeg er en katastrofe for fremtidige medlemmer.

Jeg har aldrig oplevet et sted, der tilbyder det, som Regnbuehuset kan.

