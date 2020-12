Debat: Jeg er stolt over kvaliteten på vores plejecentre

Derfor er det vigtigt for mig at sige, at jeg er stolt over den kvalitet, der generelt er på vores plejecentre i Høje-Taastrup kommune. Som jeg ser det, er noget af det vigtigste for at skabe høj kvalitet og udvikling på plejecentre en god og nærværende ledelse, uanset hvordan man er organiseret. Vi har nogle dygtige og engagerede medarbejdere, der fortjener stor ros for den pleje og omsorg, de hver dag giver beboerne.