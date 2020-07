Regnbuehuset har igennem 28 år hjulpet psykisk sårbare Vestegnsborgere videre i livet, men nu er huset på Østerparken i Taastrup lukningstruet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Jeg er indigneret!

Taastrup - 19. juli 2020 kl. 16:09 Af Rie Nielsen, udviklingsmedarbejder i Regnbuehuset i Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drukner vores sårbare medmennesker i bureaukrati og reformer, eller har individualismen sejret - ad helvede til?

I en tid hvor vi taler meget om fællesskabers betydning, om et rummeligt arbejdsmarked, om omsorg for hinanden og om hvor sårbare vi bliver uden nærvær og meningsfulde relationer, oplever flere og flere at blive stressede, angste og deprimerede. Det fører til isolation, tab af netværk, tab af arbejdsevne og ofte misbrug. Troen på at man igen kan komme sig og leve et liv med betydning for andre, både socialt og arbejdsmæssigt, falmer og fortaber sig i meningsløshed og magtesløshed.

Disse mennesker fortjener en hjælpende hånd, en nærværende håndholdt indsats og en plads i et opbyggende fællesskab. Det er i fællesskabet, vi vokser, spejler os og får betydning for andre, og dermed os selv.

Der er desværre ikke altid sammenhæng mellem det sagte og det oplevede. Færre og færre psykisk sårbare mennesker på Vestegnen får mulighed for meningsfyldte fællesskaber, håndholdt og helhedsorienteret støtte og for at danne de relationer, som vi ved er så betydningsfulde for at komme sig og få fat om livet igen.

Mette beder, med bævrende stemme, de svageste i samfundet om at bære de tungeste byrder i denne tid. Det gør de med glæde, netop det har de så rigeligt erfaring med - isolation, nedprioritering, tålmodighed, påpasselighed og tilpasning. Men at vi så svigter dem i den anden ende ved at tage håbet, fællesskabet og støtten fra dem, kan vi altså ikke være bekendt!

I Regnbuehuset, vores arbejdsfællesskab, hvor mennesker får lov at bygge sig op i et hensynsfuldt miljø, bliver mødt med selvfølgelige forventninger og er ventede, ønskede og nødvendige for husets eksistens og for hinanden, oplever vi at blive udsultet.

På trods af, at 80 procent af vores sårbare borgere bliver afklaret, bryder med isolation, finder ny identitet og kommer tættere på arbejdsmarkedet, bliver gruppen og indsatsen ikke længere politisk og økonomisk prioriteret.

Det er selvfølgelig synd for et sted som vores lukningstruede hus. En værdibaseret, socialøkonomisk virksomhed i centrum af Vestegnen, med 28 års erfaring. Et sted hvor vi støtter vores sårbare medmennesker igennem svære tider via nærhedsprincipper, afklaring, socialt arbejdsfællesskab og virksomhedspraktik. En virksomhed med meget fine resultater, både på papiret og i den virkelige verden, står nu til at dreje nøglen om.

Når det så er sagt, er de der betaler den største pris, alle de mange sårbare mennesker på Vestegnen, som har ret til fællesskab, ret til en ny chance og ret til for en stund at fredes, fristes og frydes på vejen tilbage til livet og til arbejdsmarkedet.