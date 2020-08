Debattøren føler sig ikke tryg ved den måde, Høje-Taastrup Kommune håndtere corona-udbruddet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Debat: Jeg er ikke tryg ved kommunens håndtering af covid-19

Taastrup - 31. august 2020 kl. 05:39 Af Allan Birch, Gyvelhegnet 6, Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I artiklen om corona i Lokalavisen Taastrup den 12. august gav lederen af Høje-Taastrup Kommunes Sundheds- og omsorgscenter udtryk for, at kommunen fulgte sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at kommunen derfor ikke lavede egne regler eller tiltag.

Jeg hører til den sårbare gruppe af borgere, og jeg er samtidig helt afhængig af hjælp fra kommunens hjemmepleje til personlig bistand.

Jeg er ikke enig i, at kommunen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det overlades tilsyneladende til den enkelte medarbejder at fortolke sundhedsstyrelsens upræcise vejledning. Og der vurderes forskelligt - måske afhængigt af, hvor gode venner man er med det tarvelige visir, som kommunen stiller til rådighed. Visiret sidder ikke tæt på ansigtet, men i en skrå vinkel, hvor det kun giver ringe eller ingen beskyttelse, specielt når hjælperen står over en liggende borger, som det ofte er tilfældet. Tilmed oplyser hjælperne, at visiret er ubehageligt at have på.

Der er måske ikke noget at sige til, hvis visiret i stedet måske ender i skraldespanden. Et alternativ til visir er mundbind. Jeg har dog ikke set visir afløst af mundbind hos kommunens faste personale.

Århus Kommune laver ikke egne regler, når de bestemmer, at medarbejderne skal bære visir, når de arbejder tættere på borgeren end 2 meter. De sikrer sig et ensartet niveau. Det giver større tryghed hos borgeren, at personalet anvender værnemidler i ensartede situationer.

Jeg er ikke tryg ved Høje-Taastrup Kommunes håndtering af covid-19.

